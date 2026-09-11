Nice : Ali Abdi assure qu’il ne voulait pas partir à la Coupe du Monde

Ali Abdi a tenu à revenir sur l’un des épisodes les plus tendus de la fin de saison dernière à l’OGC Nice. Alors que le Gym devait disputer son barrage pour le maintien contre Saint-Étienne juste avant la Coupe du monde, le Tunisien avait rejoint sa sélection pour préparer la compétition. Un départ qui avait provoqué l’incompréhension puisque Nice souhaitait conserver ses internationaux pour cette double confrontation décisive. Quelques mois plus tard, Abdi livre sa version et assure qu’il voulait initialement rester auprès de son club. « Je ne voulais pas aller à la Coupe du monde. J’ai dit à Florian Maurice : Moi, je reste. Je ne peux pas dire au club qui me paye : Je veux aller avec la Tunisie et je laisse le groupe jouer le maintien. Est-ce qu’un homme peut laisser sa famille à la dernière minute ? Moi, je ne fais pas ça. »

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À l’époque, son départ avait pourtant été présenté comme effectué sans l’accord de Nice, au point que le défenseur s’exposait à une sanction. Abdi souhaite désormais tourner la page après plusieurs mois compliqués et se concentrer sur la suite de son aventure avec les Aiglons. Revenu à la compétition pour un quart d’heure lors du match nul contre Le Mans (1-1), l’international tunisien affiche une forte motivation pour la nouvelle saison. Une prise de parole encouragée par l’OGC Nice, qui a choisi de l’accompagner dans sa volonté de s’expliquer et de repartir sur de nouvelles bases.