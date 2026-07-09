Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Haaland dirige la pression sur les Anglais

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Erling Haaland est auteur de 7 buts dans cette Coupe du Monde. @Maxppp

Norvège-Angleterre est l’une des affiches des quarts de finale et forcément pour Erling Haaland, qui évolue du côté de Manchester City en Premier League depuis 4 ans, ce match sera forcément spécial. Invité à s’exprimer devant les médias, l’attaquant norvégien a rappelé l’exploit que cela représente d’être à ce stade de la compétition.

La suite après cette publicité

« Je ne m’y attendais pas. Pour être honnête, atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde avec la Norvège est assez surprenant, même pour moi. Affronter le Brésil, c’était un peu fou pour nous, les Norvégiens ; gagner contre eux, puis jouer contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde aux États-Unis, c’est vraiment quelque chose de spécial », a-t-il reconnu, avant d’intelligemment diriger la pression vers la sélection anglaise. « Je pense qu’il y a des favoris évidents ; l’Angleterre en fait partie et vous devriez tous mettre un maximum de pression sur les joueurs anglais », a-t-il déclaré dans un sourire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Norvège
Angleterre
Erling Haaland

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Norvège Flag Norvège
Angleterre Flag Angleterre
Erling Haaland Erling Haaland
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier