Tout est bouclé entre Liverpool et le PSG pour le transfert de Bradley Barcola !

Il existait déjà un accord de principe entre le PSG et Liverpool pour le transfert de Bradley Barcola (23 ans). Cette fois, l’opération a été finalisée par l’ensemble des parties indique ce matin The Athletic. Le Français, encore absent hier lors du nul de son club sur le terrain du LOSC (2-2), s’apprête à gagner l’Angleterre dans les prochaines heures où il est attendu pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat de 5 ans.

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Il s’agira sans doute de la plus grosse opération de ce mercato. Selon le média, le PSG va encaisser 125 M€, en plus de 20 M€ de bonus pour un montant total potentiel de 145 M€. L’international va être vendu près de trois fois plus cher que son prix d’achat à l’OL il y a trois saisons. Il deviendra par la même occasion la plus grosse vente d’un joueur de Ligue 1 vers un club étranger, dépassant les 100 M€ d’Ayyoub Bouaddi, parti lui à Manchester City.

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Barcola aura une grosse pancarte dans le dos

Depuis le début de la saison, le PSG a déjà commencé à apprendre à vivre sans son ailier gauche. Ce n’est d’ailleurs pas si simple sans ses appels en profondeur, sans sa faculté à accélérer sur un pas et à changer le rythme d’une action. Il y a certes eu ce succès en Supercoupe d’Europe contre Aston Villa mais aussi une défaite face à Lens au Trophée des Champions et deux matchs nuls arrachés à Rennes et à Lille après avoir été mené de deux buts à chaque fois.

Le double champion d’Europe a de la ressource et a déjà entrepris de tourner la page. Mika Godts, Maghnes Akliouche ou encore Ferran Torres ont déjà débarqué. Ibrahim Mbaye devrait lui aussi bientôt s’envoler en direction de l’Angleterre, probablement à Aston Villa. Pour Barcola, cette nouvelle aventure doit lui permettre de prendre définitivement son envol et de devenir le nouveau leader d’attaque des Reds. Il aura désormais une pancarte énorme dans le dos.