L’Inter Milan prolonge un cadre de Cristian Chivu. Homme prépondérant de la défense interiste cette saison, Carlos Augusto a signé un nouveau bail avec le club milanais jusqu’en 2031. Avec 1068 minutes disputées depuis le début de cet exercice 2026/2027, le défenseur âgé de 27 ans s’est imposé comme une valeur sûre de l’arrière-garde des champions d’Italie en titre, capable d’aussi bien dépanner dans le couloir gauche que dans l’axe.

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Arrivé d’abord en prêt chez les Nerazzurri en août 2023, l’ancien joueur de Monza a été acheté définitivement par l’Inter à l’été 2024. Au total, il comptabilise 156 apparitions pour un total de dix réalisations et 15 passes décisives. Carlos Augusto a également remporté quatre trophées avec l’Inter, dont deux Scudetto en 2023/2024, puis en 2025/2026.