Lyon - St-Gall : les compositions officielles

Après sa victoire face à Mâcon lors de son premier match amical il y a trois jours (5-2), l’Olympique Lyonnais reçoit l’équipe suisse de Saint-Gall au Groupama OL Center, ce matin à 10h30. Une bonne occasion de se mesurer à une équipe de plus haut niveau en vue des matchs de qualification en Ligue des champions qui se profilent pour l’OL. Les Gones joueront ensuite contre le Servette FC et le Betis Séville pour finir leur préparation. Après son triplé contre Mâcon, Rémi Himbert est titulaire ce matin. Tolisso, Morton et Mangala seront alignés au milieu et Greif sera dans les cages.

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En face, Saint-Gall a déjà disputé deux matchs amicaux, pour deux victoires, face aux clubs d’Altach (Autriche) et de Winterhur (Suisse).

Les compositions

Lyon

Greif - Kango, Mata, Kamara, Ouedraogo - Morton, Mangala, Tolisso © - Boudache, Himbert, Hamdani

St-Gall

Watkowiak - Gaal, Stanic, Okoroji, Daschner - Vandermersch, Götler ©, Frokaj - Stevanovic, Witzig, Baldé