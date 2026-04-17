Un club de Ligue 1 fonce sur Will Still

Et si cette fois, Will Stil revenait bien en Ligue 1 ? Il y a plusieurs mois, le coach belgo-britannique avait confié son souhait de revenir exercer en France. «Mon objectif est revenir en France, et je ne ferme la porte à rien. Je veux juste que ce soit le bon projet avec les bonnes personnes. Je ne suis pas non plus dans l’urgence de vouloir quelque chose tout de suite pour le fait de faire quelque chose. Je veux prendre le temps de faire les choses bien», confiait-il sur le plateau du CFC en janvier.

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Pas pressé en effet : annoncé à Nantes, l’ancien coach de Reims et de Lens avait finalement décliné l’approche des Canaris, considérant que les conditions n’étaient pas réunies pour lui. «Ce n’était pas un timing idéal. Je voulais prendre un staff, des personnes, dont mon frère. Je ne voulais pas me jeter dans un truc où je ne connaissais pas la situation, où je n’avais pas le contrôle de tout », ajoutait-il.

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Lorient est sur Will Still

Trois mois se sont écoulés depuis, et Still pourrait voir la Ligue 1 revenir frapper à sa porte. Comme le révèle le journal L’Équipe, le profil du trentenaire plaît dans les hautes sphères lorientaises. Le club breton va devoir pallier le départ d’Olivier Pantaloni, avec qui aucun accord n’a pu être trouvé autour d’une prolongation de contrat.

Identifié par le directeur sportif Laurent Koscielny, épaulé par un représentant du nouvel actionnaire majoritaire, BKFC, Will Still coche de nombreuses cases. Il serait très apprécié par les nouveaux propriétaires, qui perçoivent chez lui un coach capable de développer des jeunes joueurs et de donner une identité de jeu claire à son équipe. L’objectif premier des décisionnaires. L’Équipe précise toutefois que le process de recherche n’en est qu’à ses débuts. Affaire à suivre.