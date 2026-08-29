Real Madrid : le groupe contre Malaga sans Endrick et Tchouaméni

Ce dimanche, le Real Madrid reçoit Malaga après un début de saison parfait en Liga (17h). Absent du groupe, Endrick poursuit sa préparation individuelle en raison d’une gêne musculaire. Une situation qui complique un peu plus le début de saison du Brésilien alors que Carlos Espi commence à s’illustrer offensivement. Même son de cloche pour Aurélien Tchouaméni, toujours écarté du groupe. Le milieu français manque cette troisième journée de Liga et Mourinho a fait savoir qu’aucun risque ne serait pris avec son retour, sans échéance précise fixée pour l’instant.

La suite après cette publicité

Du côté de la défense, Eder Militao et Ferland Mendy continuent leurs processus de récupération après une longue absence, avec un retour espéré autour de la trêve internationale d’octobre pour le Brésilien. Raul Asencio et Thiago Pitarch, eux, se rapprochent peu à peu du groupe après avoir été aperçus en train de travailler individuellement avec ballon à Valdebebas, un signal encourageant sans certitude sur une date de retour à la compétition. Le Real garde néanmoins suffisamment d’armes pour l’emporter à la maison face au promu.