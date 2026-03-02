La «petite» Coupe du Monde annulée en raison des bombardements au Moyen-Orient ?

La « petite Coupe du Monde » imaginée par la FIFA pourrait déjà se retrouver fragilisée par la situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient. Prévue au printemps 2026, cette nouvelle édition des FIFA Series doit rassembler 48 sélections réparties en douze groupes afin d’offrir une exposition internationale à des nations rarement présentes dans les grandes compétitions. Le projet, porté par le président Gianni Infantino, vise à organiser plusieurs mini-tournois de quatre équipes dans différents pays hôtes, notamment en Asie et en Eurasie. Or plusieurs de ces pays organisateurs se situent à proximité directe d’une zone actuellement marquée par une forte instabilité. C’est le cas de l’Azerbaïdjan, frontalier de l’Iran, mais aussi du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan, deux États d’Asie centrale relativement proches des zones de tension. À ce stade, aucune décision officielle n’a été prise concernant un éventuel report ou une annulation, mais l’évolution de la situation sécuritaire pourrait rapidement placer la compétition dans une position délicate. Depuis plusieurs semaines, la région est secouée par une série de frappes et de tensions militaires touchant un grand nombre d’États.

Les bombardements et opérations militaires menés par les Etats-Unis et Israël en Iran concernent aussi le Liban mais aussi le Yémen, la Syrie ou encore l’Irak, tandis que des alertes sécuritaires et autres bombardements ont également été signalées dans plusieurs pays du Golfe comme Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït et l’Arabie saoudite. À cela s’ajoutent des tensions frontalières impliquant le Pakistan et l’Afghanistan, contribuant à élargir l’arc d’instabilité régional. Dans ce contexte, l’organisation d’événements internationaux dans les pays voisins pourrait devenir plus compliquée en raison des questions de sécurité, de logistique et de déplacements des équipes. Sans confirmation officielle pour l’instant, plusieurs observateurs estiment donc que ces FIFA Series, censées symboliser l’ouverture et l’universalité du football, pourraient se retrouver indirectement menacées par la situation géopolitique dans cette partie du monde. A noter que le Qatar a déjà reporté plusieurs rencontres de la Qatar Stars League, tout comme en Iran, alors que la Finalissima entre l’Espagne et l’Argentine, prévue initialement le 27 mars à Doha, pourrait finalementavoiri lieu à Paris.