OM - Clermont : les compositions probables

L’Olympique de Marseille reçoit Clermont ce dimanche, à 17h05, au Stade Vélodrome, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Une affiche sur le papier déséquilibrée, qui devrait rapidement tourner à l’avantage des Phocéens. Mais les Clermontois ne se laisseront pas faire, eux qui voient l’autre olympique monter en puissance et s’éloigner de la zone rouge. L’OM espère enchainer un quatrième succès de suite en championnat, après avoir chuté en Ligue Europa jeudi face à Brighton (1-0). Pour cette rencontre, voici les compositions probables.

La suite après cette publicité

Gennaro Gattuso devrait miser sur une nouvelle formation à trois défenseurs. Sans surprise, il titularisera Pau Lopez dans les buts avec une défense composée de Murillo, Mbemba, Gigot, Balerdi et Lodi. Dans l’entrejeu, Kondogbia devrait faire son grand retour dans le XI, suivi de Veretout et Harit en 10. Devant, le duo en forme Aubameyang-Vitinha devrait débuter. Côté Clermont Foot, Diaw devrait garder les cages, aux côtés de Zeffane, Pelmard, Borges et Seidu. On devrait également retrouver Gonalons et Cham, tout comme Keita, Rashani, Allevinah et Kyei en attaque. En cas de victoire, Marseille doublerait le RC Lens et intégrerait le top 5.