Barça : Jordi Cruyff croit encore à une prolongation d'Ousmane Dembélé

Interrogé après la victoire du FC Barcelone contre Osasuna dimanche (4-0), sur l’avenir d'Ousmane Dembélé auteur de deux passes décisives face aux Rojillos, le directeur du football international du club catalan Jordi Cruyff a déclaré qu’il espérait encore voir l’ailier français prolonger au Barça. Le dirigeant barcelonais est toutefois resté prudent sur la prolongation de Dembélé dont le contrat expire en juin prochain, car c’est un sujet chaud au sein du FC Barcelone.

« La situation concernant la prolongation de Dembélé n'est pas facile, mais nous devons l’accepter. Je pense que le plus important est qu'il continue à aider l'équipe et le reste, on verra. Il a fait un bon match, comme beaucoup de joueurs qui terminent leur contrat avec l'avenir déjà réglé et d'autres qui recherchent un meilleur contrat. Qu'il continue d'aider l'équipe à atteindre le maximum d'objectifs et le reste, nous ne pouvons pas le contrôler », a expliqué Cruyff après le match. Proche d’un départ cet hiver, le Français de 24 ans a été réintégré depuis au groupe de Xavi, il a disputé cette saison 19 matchs avec le Barça, inscrit deux buts et délivré sept passes décisives.