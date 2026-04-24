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Officiel Liga Portugal

Benfica : Gianluca Prestianni lourdement sanctionné !

Par Josué Cassé
Benfica vs Real Madrid @Maxppp

Le verdict est enfin tombé. Coupable de propos homophobes envers Vinicius Jr lors du match de barrages de Ligue des Champions face au Real Madrid, Gianluca Prestianni a écopé de 6 matches de suspension (dont 3 avec sursis).

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Une loure sanction pour l’attaquant argentin du Benfica, qui avait nié toute insulte raciste envers le Brésilien, avouant avoir utilisé le terme "maricón" plutôt que "mono". A noter qu’il lui reste 2 matchs fermes à purger sur la scène européenne.

Pub. le - MAJ le
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