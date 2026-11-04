Le Havre : Vikash Dhorasoo se porte candidat pour remplacer Didier Digard

Vikash Dhorasoo veut prendre les commandes du Havre AC. Alors que le club normand traverse une grave crise sportive et institutionnelle, l’ancien international français de 53 ans a officiellement proposé ses services pour succéder à Didier Digard, récemment écarté de son poste. Invité mardi soir sur le plateau de L’Équipe du Soir, celui qui a obtenu son diplôme d’entraîneur UEFA A en juin dernier a expliqué pourquoi il estimait être l’homme de la situation. « Je pense que le club a besoin de quelqu’un de la maison, et je suis quelqu’un de la maison. Je suis né dans cette ville, j’ai grandi au Havre, j’ai joué au Havre pendant quatorze ans », a-t-il déclaré. Formé au HAC, où il a débuté sa carrière professionnelle, Dhorasoo souhaite désormais y vivre sa première expérience comme entraîneur principal d’une équipe professionnelle. Un défi de taille puisque Le Havre occupe actuellement la dernière place de Ligue 1 avec seulement deux points pris en neuf journées. À cette situation sportive inquiétante s’ajoutent les départs du président Jean-Michel Roussier et du directeur sportif Demba Ba.

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Malgré ce contexte difficile, Vikash Dhorasoo se dit prêt à relever le défi du maintien. L’ancien milieu de terrain estime notamment que son expérience de joueur au Havre pourrait lui être utile pour remobiliser un vestiaire en difficulté. « J’ai surtout joué le maintien. Donc je sais comment être dans un vestiaire qui va jouer le maintien, qui est capable d’embarquer tout le monde pour une mission, pour être des guerriers », a-t-il expliqué. Présent vendredi au stade Océane lors de la lourde défaite face au PSG (1-5), il mesure l’ampleur du travail à accomplir, mais refuse de considérer la situation comme désespérée. « Il y a une urgence, évidemment, mais il y a aussi une réalité : jouer le maintien au Havre, c’est normal », a-t-il poursuivi. Pour Dhorasoo, le redressement du club passera avant tout par une mobilisation générale, des joueurs aux dirigeants en passant par les supporters. « On va être capable de le faire ensemble, mais il faut embarquer tout le monde et il faut l’union sacrée », a-t-il conclu. Reste désormais à savoir si les dirigeants havrais donneront suite à cette candidature.