JT Foot Mercato : l'AC Milan lance les grandes manœuvres pour prolonger ses pépites

Milan lance sa vague de prolongations

L'AC Milan se lance dans une opération prolongation ! Elle concerne trois joueurs importants puisqu'il s'agit de Théo Hernandez, d'Ismaël Bennacer et de Rafael Leão ! Le club lombard veut d'abord gérer la prolongation du coach Stefano Pioli, ce qui devrait se faire sans souci, et ensuite ce sera autour du trio ! D'après La Gazzetta dello Sport, la volonté des trois joueurs serait de rester à Milan et de s'inscrire sur le long terme. Une vision partagée par les dirigeants rossonneri, donc ça sent bon. Ils sont tous arrivés en 2019, leur contrat expire en même temps, en 2024, et les 3 seraient prolongés jusqu'en 2026 ! En tout cas c'est le plan du Milan. Par contre, ça ne sera pas gratuit, au contraire. Ça pourrait coûter jusqu'à 80 M€ pour les trois ! Hernandez et Bennacer gagnent environ 1,5 M€ par saison et ils pourraient tripler leur salaire, voire plus ! Leão, lui, pourrait le multiplier par 2, et toucher environ 3 M€ par an après prolongation. En revanche, le cas Kessié est plus compliqué. Il sera en fin de contrat cet été, et il penserait à changer d'air. Mais rien n'est encore perdu, puisque Paolo Maldini, le directeur sportif de l'AC Milan, devrait bientôt s'entretenir avec l'agent de l'international ivoirien.

Les mots forts d'Uli Hoeness sur le PSG et City

Il a toujours critiqué les nouveaux riches comme Paris ou Manchester City, mais cette fois Uli Hoeness s'en est même pris personnellement à Nasser al-Khelaïfi : «la différence entre lui et moi ? J'ai travaillé dur pour gagner mon argent, et lui l'a reçu en cadeau. On le met à sa disposition et il n'a pas besoin de travailler pour ça. Quand il veut un joueur, il va trouver son émir (...) Ce qui se passe actuellement à Paris, c'est de la planification à un an. (…) Je ne place pas toute ma mise d'un seul coup, juste pour qu'on vienne me féliciter pendant un an ou deux ans et après moi le déluge.» Des mots durs mais pour le président d'honneur du Bayern, ce n'est même pas assez ! Il a aussi affirmé que son but était de battre les équipes comme le PSG ou City : «c'est ça qui me stimule, leur montrer : « votre argent de merde, ça ne suffit pas» ! Clairement les deux clubs sont rhabillés pour l'hiver et on attend avec impatience les phases finales de la Ligue des Champions pour voir si l'un des deux croisera les Bavarois...

Dembélé prend la première amende de l'ère Xavi

À Barcelone, Ousmane Dembélé a encore rechuté ! On se rassure tout de suite, cette fois ce n'est pas une nouvelle blessure, mais un retard ! Il est arrivé à 8h33 au lieu de 8h30 à l'entraînement du Barça ce vendredi. Et 3 minutes, parfois c'est très important ! Du coup, d'après Mundo Deportivo, c'est lui qui devrait prendre la première amende de l'ère Xavi !