La cérémonie du Ballon d’Or 2026 délocalisée à Londres

Qui remportera le Ballon d’Or 2026 et succèdera à Ousmane Dembélé au palmarès ? Pour le moment, personne ne le sait. En revanche, on connaît désormais la date et le lieu de la cérémonie de remise du trophée. L’organisation du trophée individuel le plus prestigieux du football annonce que ce sera le lundi 26 octobre et que le gratin se donnera rendez-vous, non pas au théâtre du Châtelet, mais à Londres !

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Pourquoi ce choix ? A l’occasion du 70e anniversaire du Ballon d’Or, les organisateurs ont voulu rendre hommage au premier vainqueur du trophée, l’Anglais Stanley Matthews comme l’explique dans un communiqué envoyé aux médias ce jeudi : «un hommage au footballeur anglais Stanley Matthews, premier lauréat de l’histoire du Ballon d’Or, il y a 70 ans. Avec la tenue de sa 70e édition dans la capitale britannique, le Ballon d’Or poursuit ainsi son développement et renforce son statut de marque de prestige à l’échelle internationale», peut-on lire.