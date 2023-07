Everton : Abdoulaye Doucouré fustige Frank Lampard

C’est un passage qui ternira sûrement le futur de Frank Lampard pour ses prochaines expériences sur un banc. Après un passage encourageant puis décevant à Chelsea, l’ancienne idole de Stamford Bridge a échoué à Everton. Sans repères, l’ancien milieu de terrain aux 106 sélections avec les Three Lions n’a pas fait de vieux os du côté de Goodison Park. A la suite d’une première partie de saison atroce ponctuée par une dix-neuvième place indigne du standard des Toffees, Lampard a été démis de ses fonctions en janvier dernier.

Au-delà des mauvaises performances de son équipe sur le terrain, le coach de 45 ans n’a pas fait l’unanimité non plus dans son vestiaire. Dans un long entretien à The Athletic, Abdoulaye Doucouré a fait part de son amertume envers Lampard : «Si l’entraîneur précédent était resté quelques semaines de plus, je serais parti. C’était impossible de ne pas jouer pendant un an, mais je pense qu’avec lui, c’était le plan. Même si je m’entraînais bien et frais, je ne pense pas qu’il me mettrait dans l’équipe. C’était comme s’il avait quelque chose de personnel contre moi. Je savais que si le club changeait d’entraîneur, j’aurais à nouveau une chance. J’ai donc dû garder la tête baissée, attendre ma chance et cela a bien fonctionné.» Avec cette abnégation, l’ancien Rennais a marqué le but du maintien pour Everton en juin dernier.

