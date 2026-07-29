La CAF se dit à l’écoute du projet d’Infantino

Comme révélé par The Times en ce début de semaine, Gianni Infantino oeuvre en coulisses pour le lancement d’un nouveau projet très contesté et critiqué, celui d’une privatisation partielle de la Coupe du monde. Concrètement, le patron de la FIFA aimerait lancer une société commerciale ouverte à hauteur de 20% de son capital à des investisseurs privés. Cette annonce a déclenché une levée de bouclier chez de nombreuses fédérations, dont la FFF, qui a exprimé ses inquiétudes par le biais d’un communiqué. Ce mercredi soir, la Confédération africaine de football est aussi sortie du silence, mais elle se dit, de son côté, à l’écoute du projet.

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«La Confédération Africaine de Football (« CAF ») a été contactée aujourd’hui par la FIFA concernant l’initiative « FIFA Forward Enterprise », conformément au processus de consultation en cours avec les Associations Membres de la FIFA et le Conseil de la FIFA. Dans le cadre de ce processus de consultation, le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, tiendra une réunion du Comité Exécutif de la CAF la semaine prochaine afin, entre autres, d’examiner et d’évaluer l’initiative proposée « FIFA Forward Enterprise ». La CAF encourage également ses Associations Membres à examiner la proposition FIFA Forward Enterprise et à participer au processus de consultation, conformément aux règlements de la CAF et de la FIFA ainsi qu’aux procédures établies. La CAF demeure engagée à poursuivre les consultations et à travailler en étroite collaboration avec ses Associations Membres, la FIFA, les autres Confédérations de football et les parties prenantes, afin de soutenir l’augmentation des ressources financières et autres destinées au développement et à la croissance du football en Afrique et dans le monde», indique le communiqué de la CAF.