Eliminatoires CM - Europe

Italie : Gattuso pousse un coup de gueule contre ses supporters

Par Allan Brevi
1 min.
Gennaro Gattuso, entraîneur de Split @Maxppp
Moldavie 0-2 Italie

Malgré la victoire de l’Italie contre la Moldavie (0-2), Gennaro Gattuso a vivement réagi aux critiques des supporters italiens présents à Chisinau. À la 73e minute, alors que le score était encore de 0-0, une partie des ultras a commencé à protester. Une attitude que le sélectionneur a jugée inacceptable : « ce que j’ai entendu aujourd’hui est une honte, je ne l’accepte pas. J’ai vu une Italie qui a joué, ils n’ont pas cadré un seul tir. Si certains sont restés bloqués sur le 11-1 encaissé par la Moldavie contre la Norvège, ce n’est pas mon problème »

Gattuso a également défendu ses joueurs, estimant que ce n’était pas le moment de les accabler : « entendre 500 supporters protester à l’extérieur, alors que l’équipe est en difficulté, je ne peux pas l’accepter. Nous devons rester unis. » Le sélectionneur a ensuite salué l’entrée en jeu décisive de Retegui et Pio Esposito, tout en regrettant une formule de qualification qu’il juge déséquilibrée : « il faudrait demander à ceux qui établissent les groupes et les règles… À notre époque, le meilleur deuxième allait directement en Coupe du Monde. »

Eliminatoires CM - Europe
Italie
Gennaro Gattuso

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Italie Flag Italie
Gennaro Gattuso Gennaro Gattuso
