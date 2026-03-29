EdF : le doublé de Désiré Doué face à la Colombie après un contre éclair

L’équipe de France déroule. Opposés à la Colombie, ce dimanche soir, trois jours après leur victoire face au Brésil, les Bleus continuent de régaler. Sérieux défensivement et réalistes offensivement, les coéquipiers de Kanté ont, un peu plus, enfoncé le clou au retour des vestiaires.

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Sur un contre éclair, Cherki lançait Thuram qui centrait en direction de Doué pour le doublé de l’ailier parisien (0-3, 56e). Un but qui a quelque peu tué le suspens dans cette rencontre amicale.