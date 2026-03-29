Matchs Amicaux
EdF : le doublé de Désiré Doué face à la Colombie après un contre éclair
1 min.
@Maxppp
L’équipe de France déroule. Opposés à la Colombie, ce dimanche soir, trois jours après leur victoire face au Brésil, les Bleus continuent de régaler. Sérieux défensivement et réalistes offensivement, les coéquipiers de Kanté ont, un peu plus, enfoncé le clou au retour des vestiaires.
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TF1 @TF1 – 22:25
56' | 🇨🇴 Colombie 0 - 3 France 🇫🇷Voir sur X
BUT POUR LES BLEUS ! Et doublé pour Doué ! L'attaque fait le job !
Le match en direct sur TF1 & @tf1plus :
BUT POUR LES BLEUS ! Et doublé pour Doué ! L'attaque fait le job !
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Sur un contre éclair, Cherki lançait Thuram qui centrait en direction de Doué pour le doublé de l’ailier parisien (0-3, 56e). Un but qui a quelque peu tué le suspens dans cette rencontre amicale.
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