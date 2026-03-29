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EdF : le doublé de Désiré Doué face à la Colombie après un contre éclair

Par Josué Cassé
1 min.
Désiré Doué (France) @Maxppp
Colombie 1-3 France

L’équipe de France déroule. Opposés à la Colombie, ce dimanche soir, trois jours après leur victoire face au Brésil, les Bleus continuent de régaler. Sérieux défensivement et réalistes offensivement, les coéquipiers de Kanté ont, un peu plus, enfoncé le clou au retour des vestiaires.

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TF1
56' | 🇨🇴 Colombie 0 - 3 France 🇫🇷
BUT POUR LES BLEUS ! Et doublé pour Doué ! L'attaque fait le job !

Le match en direct sur TF1 & @tf1plus :
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Sur un contre éclair, Cherki lançait Thuram qui centrait en direction de Doué pour le doublé de l’ailier parisien (0-3, 56e). Un but qui a quelque peu tué le suspens dans cette rencontre amicale.

Pub. le
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