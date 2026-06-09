L’OL annonce son nouveau maillot domicile 2026-27

Pour la saison 2026-2027, adidas et l’Olympique Lyonnais dévoilent un maillot domicile inédit pour leurs équipes masculine et féminine. Alliant élégance et tradition, cette tunique intègre discrètement les armoiries de la ville de Lyon et marque surtout le retour fracassant des manches bleues, un clin d’œil nostalgique aux années 90 qui n’avait plus été vu depuis près de trente ans.

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Pensé comme un symbole de transmission intergénérationnelle, ce maillot vise à rassembler les supporters historiques et la culture jeune et urbaine au-delà du terrain. Déjà disponible dans les boutiques officielles et en ligne, cette collection célèbre l’identité lyonnaise tout en projetant le club vers l’avenir.

Le maillot domicile de l’OL sera bientôt disponible à la vente sur FOOT.FR. Le maillot extérieur est quant à lui déjà disponible à la vente ici avec le code promo FM10.