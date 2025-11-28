Le Maroc s’y est pris trop tard avec Lamine Yamal

Ancien directeur de l’Académie Mohammed VI et directeur technique du football au Maroc, Nasser Larguet n’était plus en poste au moment où les Lions de l’Atlas ont tenté de convaincre Lamine Yamal de les rejoindre aux dépens de l’Espagne. Et pour l’ancien coach de l’OM, le Maroc a tenté sa chance bien trop tard.

«Quand vous arrivez au moment où le joueur a déjà joué avec l’équipe première, je ne dis pas que c’est 100% impossible, mais c’est bien 80% (…) Lamine Yamal est déjà dans les tuyaux de la sélection espagnole quand vous tapez à sa porte, mais tout de suite après, il est avec l’équipe nationale A. Il sait qu’il est avec l’équipe nationale A et puis ça y est, il est parti. (…) Si on était allé chercher Lamine Yamal à 15 ans, je pense qu’on aurait été à 50-50 avec l’Espagne», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à RMC Sport.