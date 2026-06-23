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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Didier Deschamps entre dans l’histoire de la Coupe du Monde

Par Valentin Feuillette
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
France 3-0 Irak
winamax
1 1.07 N 13.0 2 22.0 bonus 100€

Grâce au succès convaincant de l’équipe de France face à l’Irak (3-0), ce lundi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a continué d’écrire un peu plus l’histoire. Le sélectionneur tricolore a vu ses hommes valider leur qualification pour la suite de la compétition après deux victoires en autant de rencontres.

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Ce succès est également historique sur le plan personnel pour le technicien français. Avec cette 16e victoire à la tête des Bleus en Coupe du monde, Didier Deschamps égale le record absolu du nombre de succès obtenus par un sélectionneur dans l’histoire du tournoi. Il rejoint ainsi l’Allemand Helmut Schön au sommet de ce classement prestigieux.

Pub. le - MAJ le
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