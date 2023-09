PSG-OM : les terribles regrets de Jacques Abardonado

La suite après cette publicité

Pour son deuxième match en tant qu’entraîneur intérimaire de l’OM, Jacques Abardonado aura vécu une soirée très laborieuse. En déplacement au Parc des Princes pour y affronter le PSG ce dimanche, trois jours après le match nul décroché à Amsterdam (3-3), son équipe a coulé et cédé aux coups de boutoir parisiens (4-0). Interrogé après la rencontre, le technicien marseillais a logiquement manifesté sa déception et ses regrets de ne pas avoir vu son plan de jeu être respecté.

«Je suis très déçu parce qu’on a manqué de caractère, je ne nous ai pas reconnu ce soir et c’est pour ça que je ne suis pas content, ni heureux, a déploré l’entraîneur de 45 ans au micro de Prime Video. Le scénario fait qu’on prend un coup franc excentré très tôt, derrière on peut revenir avec l’action de Vitinha, est-ce que ça aurait changé la physionomie du match ? C’est possible, et ensuite on est tombé sur une équipe de Paris très forte. C’est l’une des meilleurs d’Europe, mais nous, nous sommes venus avec un plan qui est rapidement tombé à l’eau…»