PSG : les images du pénalty complètement loupé de Dembélé

Le PSG a manqué une belle occasion de revenir au score face à Strasbourg. À la 69e minute, l’arbitre a été appelé par l’assistance vidéo pour revoir une possible main de Demba Diop dans sa surface, alors que le défenseur strasbourgeois était resté au sol après l’action. Après vérification des images, un penalty a été accordé aux Parisiens, offrant une opportunité en or aux hommes de Luis Enrique.

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🥶 DEMBELE QUI MANQUE SON PENALTY ! Les Parisiens sont toujours menés à Strasbourg… 😕 #RCSAPSG https://t.co/AZ8Fg5ACq3 — L1+ (@ligue1plus) October 17, 2026

Ousmane Dembélé s’est présenté face au but à la 72e minute, mais l’attaquant parisien a complètement manqué sa tentative. Sa puissante frappe du pied droit a terminé dans le petit filet extérieur, laissant le PSG sans but sur cette occasion. Un échec important pour les double champions d’Europe, qui ont laissé passer une chance de relancer cette rencontre disputée à la Meinau.