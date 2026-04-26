Ligue 1
OM : le groupe contre Nice avec une cascade d’absents majeurs
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@Maxppp
En fermeture de la 31e journée de Ligue 1, l’OM reçoit Nice ce dimanche. Un match charnière pour les Marseillais, qui restent sur trois défaites lors des quatre derniers matches de championnat. Pour repartir avec la victoire, Habib Beye devrait aligner un onze remanié en raison de nombreuses absences.
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Olympique de Marseille @OM_Officiel – 13:24 Voir sur X
Par ailleurs, ces dernières ont été confirmées ce dimanche en début d’après-midi. Dans son groupe officiellement annoncé, le club de la Canebière confirme les absences importantes d’Igor Paixao, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri en attaque. Pour le reste, Geoffrey Kondogbia, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd ou encore Bilal Nadir sont absents.
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