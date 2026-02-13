PSG : l’énorme coup de gueule d’Ousmane Dembélé après la défaite à Rennes

Après 22 journées disputées, le Paris Saint-Germain vient d’encaisser sa troisième défaite de la saison. Complètement dépassé par le Stade Rennais - revigoré depuis son nouveau départ après l’arrivée de Sébastien Tambouret sur son banc pour prendre provisoirement la suite d’Habib Beye - le PSG a longtemps été malmené. D’abord mené en première période après des réalisations de Lepaul et Tamari, les Parisiens ont craqué en seconde période sur un troisième but d’Embolo, scellant le succès breton (3-1).

Pourtant, Dembélé pensait avoir réveillé les siens, mais sa réduction du score n’aura été qu’anecdotique. Au micro de Ligue 1+, le Ballon d’Or 2025 a eu des mots très forts pour la prestation globale parisienne face à son ancien club. «On est très mal rentrés dans le match. Après, je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut», a-t-il lâché.

Ousmane Dembélé se lâche

«La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. On sait qu’on est sur la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même. Je pense aussi que Rennes a fait un très bon match, ils ont été revanchards, ils méritent leur victoire», a ajouté l’international français.

Des mots très forts de la part du numéro 10 du PSG, qui témoigne de sa frustration face à la faiblesse des Franciliens ce vendredi soir, après pourtant un carton contre l’Olympique de Marseille, au Parc des Princes (5-0). Actuellement à la première place du classement, les Parisiens risquent de terminer la journée à la deuxième place, en cas de succès de Lens chez le Paris FC. Une grosse réaction sera forcément attendue face à l’AS Monaco, lors du barrage de Ligue des Champions cette semaine.