PSG : João Neves et Luis Enrique pas préoccupés par un duel franco-français

Comme la saison passée, le PSG va devoir passer par les barrages de la Ligue des Champions. Et comme lors de l’exercice précédent, le club de la Capitale se mesurera à un autre club français, en l’occurrence l’AS Monaco. De passage en conférence de presse à 24 heures du premier acte de cette double confrontation, João Neves a livré ses impressions sur ce tirage. « Le coach nous a dit que ça pouvait faire basculer la saison. C’est normal qu’il dise ça parce que la fin de la compétition arrive. Demain, ce sera un bon match contre Monaco, qui est un grand club et joue très bien. Mais ça dépendra de nous comment on joue », a indiqué le milieu portugais.

Après le numéro 87 parisien, ce fut au tour de Luis Enrique d’évoquer la rencontre face à l’équipe de Sébastien Pocognoli, qui avait battu le PSG lors de leur dernier affrontement en championnat, fin novembre (1-0). « Il faut être attentif et jouer de la même manière chaque match. On doit essayer de bien faire le boulot pour gagner le match. On ne change pas de mentalité. On veut gagner les matchs à domicile comme à l’extérieur », a énoncé le technicien espagnol.

