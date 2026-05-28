Coupe du Monde : Franco Mastantuono pas dans la liste de l’Argentine

Après Camavinga, Alexander-Arnold, Carreras, Huijsen, Carvajal, Fran Garcia, Asencio, Ceballos ou encore Gonzalo Garcia, tous non retenus par leurs sélections respectives, un autre Madrilène va louper la Coupe du Monde 2026. Comme le révèle TNT SPORTS Argentina, Franco Mastantuono ne fera pas partie de la liste de Lionel Scaloni.

La suite après cette publicité

Le gaucher de 18 ans avait pourtant été appelé lors du rassemblement du mois de mars pour les deux matchs amicaux face à la Mauritanie (2-1) et la Zambie (5-0). Ces dernières semaines, Mastantuono avait alterné entre les titularisations et les entrées en jeu dans son club. L’Argentin n’a plus été décisif depuis le mois de janvier avec son club (but contre Monaco lors de la victoire 6-1, le 20 janvier).