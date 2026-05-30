Arsenal : la malédiction se poursuit pour Bukayo Saka
À Budapest, la soirée de Bukayo Saka s’est transformée en cauchemar. Battu en finale de Ligue des Champions par le PSG sous la tunique d’Arsenal (1-1, 5-4 t-à-b), l’Anglais a une nouvelle fois vu un trophée lui échapper. Malgré le sacre en Premier League, le joueur de 24 ans n’a pas réussi à triompher avec les siens ce samedi. Auteur d’une prestation délicate, il a notamment reçu la note de 4 par la rédaction de Foot Mercato.
Et cette nouvelle désillusion vient d’ailleurs s’ajouter à une série de finales perdues. Lors de la dernière marche à l’Euro 2020 et à l’Euro 2024 avec l’Angleterre, il avait manqué le coche contre l’Italie ainsi que l’Espagne. Une nouvelle statistique qui va certainement peser dans l’esprit de l’ailier droit cet été 2026…
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