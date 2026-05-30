Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

Arsenal : la malédiction se poursuit pour Bukayo Saka

Par Tom Courel
1 min.
saka @Maxppp

À Budapest, la soirée de Bukayo Saka s’est transformée en cauchemar. Battu en finale de Ligue des Champions par le PSG sous la tunique d’Arsenal (1-1, 5-4 t-à-b), l’Anglais a une nouvelle fois vu un trophée lui échapper. Malgré le sacre en Premier League, le joueur de 24 ans n’a pas réussi à triompher avec les siens ce samedi. Auteur d’une prestation délicate, il a notamment reçu la note de 4 par la rédaction de Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Et cette nouvelle désillusion vient d’ailleurs s’ajouter à une série de finales perdues. Lors de la dernière marche à l’Euro 2020 et à l’Euro 2024 avec l’Angleterre, il avait manqué le coche contre l’Italie ainsi que l’Espagne. Une nouvelle statistique qui va certainement peser dans l’esprit de l’ailier droit cet été 2026…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Arsenal
Bukayo Saka

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Arsenal Logo Arsenal FC
Bukayo Saka Bukayo Saka
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier