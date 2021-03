Miralem Pjanic aurait pu signer pro au FC Barcelone

Après avoir été lié plusieurs fois au FC Barcelone ces dernières saisons, Miralem Panic a finalement rejoint la Catalogne à l’été 2020. Une évidence pour lui qui a toujours voulu jouer sous les couleurs des Blaugranas. Dans un entretien pour le Mundo Deportivo, le milieu de 30 ans a expliqué qu’il aurait même pu signer au Barça au tout début de sa carrière, à l'âge de 16 ans. À l’époque, les dirigeants souhaitaient le recruter pour l’équipe réserve du club.

« Quand j'avais 16 ans, mon père a rencontré des responsables du Barça qui voulaient me faire signer au Barça B. J'étais à Metz à l'époque et j'ai signé pour Metz. J'étais alors à Metz et nous ne savions pas à quel point le Barça B est important dans ce club. J'ai décidé de commencer ma carrière en France, mais j'ai toujours suivi ce que faisait le Barça. Il y a deux ans, Abidal voulait me faire signer, on discutait, mais le club a investi dans Antoine (Griezmann) et il n'y avait plus de liquidités pour moi..... J'ai dû attendre deux ans pour vivre le rêve d'être un joueur du Barça. Je suis venu au Barça pour mon jeu et mon expérience de vainqueur, c'est ce qu'ils m'ont demandé d'apporter quand j'ai signé pour le club. »