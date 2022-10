Wolverhampton regarde en Championship pour son nouvel entraîneur

Depuis le départ de Bruno Lage, qui avait été limogé suite à une nouvelle défaite face à West Ham au début du mois d'octobre, Wolverhampton est à la recherche de son nouvel entraineur. D'autant plus que la dernière défaite en date, contre Crystal Palace (2-1) ce mardi, a surement encore accéléré un peu plus les choses. Et les Wolves pourraient avoir jeté leur dévolu sur le technicien des Queens Park Rangers, Michael Beale, selon le Daily Mail. Le club de Championship serait même prêt à entrer en contact avec son homologue de Premier League au sujet de la clause libératoire de l’ancien entraîneur de l’académie Liverpool.

Interrogé sur ces rumeurs la semaine dernière, Michael Beale avait alors botté en touche. « C’est mon premier travail chez QPR et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont cela se passe avec les propriétaires, le personnel et les joueurs. Et je suis aussi dans une excellente place dans ma vie personnelle avec ma famille. Le bruit extérieur n’est pas si important et la seule chose que je peux en tirer, c’est qu’en tant que club, nous devons nous débrouiller très bien », avait notamment confié l'homme de 42 ans à cette époque.