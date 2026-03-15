Côme : Cesc Fabregas démonte Gasperini

Alors qu’un match intense entre Cômo et la Roma a vu le jour en Serie A ce dimanche, les locaux ont finalement renverser la situation en seconde mi-temps pour s’imposer tardivement (2-1). Actuellement quatrième au classement, devant son adversaire du jour, le match a basculé après une exclusion. Mais ce n’est pas vraiment le côté sportif qui a été notifié après la rencontre. Puisque juste derrière celle-ci, un agacement assez long a fait son effet devant la presse. En effet, Gian Piero Gasperini avait quitté le terrain sans saluer l’autre technicien, Cesc Fabregas. Le coach espagnol s’est donc permis un coup de gueule au micro de Sky Sports face aux journalistes.

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« Quand je suis en colère, expulsé ou que je pense que l’arbitre m’a lésé, à la fin du match, je vais toujours serrer la main de l’autre entraîneur. Nous devons montrer l’exemple, car les garçons nous suivent. J’ai trouvé ça antisportif. Question de respect et de sportivité, je suis désolé pour ce qui s’est passé. Je suis attristé quand un de mes collègues part sans dire au revoir. Je suis allé lui dire au revoir comme je le fais toujours et je l’ai vu partir. Dans le jeu, vous vous battez, mais ensuite vous vous serrez la main » a-t-il déclaré, frustré par ce manque de respect… Le message est passé.