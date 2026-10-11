Ballon d’Or 2026 : Jay-Jay Okocha prédit une victoire de Kylian Mbappé

Le 26 octobre prochain se déroulera la 70e cérémonie du Ballon d’Or France Football, à Londres. Alors que les votes sont clos depuis une dizaine de jours désormais, cette édition 2026 s’annonce très indécise. Dans une interview publiée par le Journal du Dimanche, Jay-Jay Okocha a livré son pronostic sur le probable vainqueur de cette année.

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L’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain estime que cette distinction devrait revenir à un Français, en l’occurrence Kylian Mbappé. « Le suspense est plus passionnant que jamais. Il y a une bonne demi-douzaine de prétendants : Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, les joueurs du PSG… Je pense que Mbappé le mériterait pour avoir été le meilleur buteur de la Coupe du monde (10 buts), de la Ligue des champions (15) et du championnat d’Espagne (25) », a-t-il affirmé.