FC Barcelone : le changement de comportement brutal de Lamine Yamal

Lamine Yamal marche sur l’eau. Ce week-end encore, le prodige espagnol de 18 ans a été décisif avec un golazo qui a permis aux siens de repartir de San Mamés, déplacement toujours difficile, avec les trois points (1-0). Le week-end précédent, il avait déjà été exceptionnel face à Villarreal, avec un triplé à la clé, tout comme il avait rendu fous les Colchoneros en milieu de semaine en Copa del Rey. De façon générale, son début d’année 2026 est exceptionnel, que ce soit sur le plan statistique - il a déjà inscrit 14 buts et délivré 9 passes décisives en 22 matchs de Liga - ou dans sa capacité à faire des différences balle au pied. Pour la presse catalane, il est clairement à son prime.

La suite après cette publicité

Pourtant, en début de saison, le numéro 10 barcelonais avait reçu quelques critiques. Son été remarqué, avec sa fameuse fête d’anniversaire, ses conquêtes féminines ou ses vacances au Brésil avec Neymar, avait fait parler, et à Barcelone, on commençait déjà à s’inquiéter de cette surexposition médiatique et d’une possible dérive au niveau de son hygiène de vie ou son professionnalisme. Les fresques de son père n’aidant pas. Tout comme cette pubalgie qui l’a bien handicapé sur cette première partie de saison. Mais tout ça semble oublié. Et c’est grâce à Lamine Yamal lui-même.

La suite après cette publicité

Un Lamine Yamal plus pro

Effectivement, comme l’indique la Cadena SER, le jeune joueur catalan a su se remettre en question sur certains points et effectuer quelques changements dans son quotidien. Il a notamment pris conscience de l’importance des différents traitements à réaliser pour se soigner de sa pubalgie. Il a ainsi compris qu’il devait suivre à la lettre tous les conseils et les consignes des spécialistes afin de se remettre au plus vite de ce souci fastidieux, ce qui n’était pas forcément le cas lors de ses premières semaines de douleurs, où il pouvait avoir tendance à prendre cette blessure un peu à la légère.

Il a aussi redéfini ses priorités et s’est concentré à 100% sur le foot. Il a effectivement laissé de côté les réseaux sociaux, s’est fait bien plus discret médiatiquement, faisant le choix de ne plus se montrer publiquement comme il le faisait avec la Kings League par exemple. Il a suivi les recommandations des gens qui l’entourent qui, contrairement à ce que beaucoup pensaient, auraient une influence plutôt positive sur lui, l’incitant à se concentrer uniquement sur son métier de footballeur et ne pas perdre de l’énergie ou de la concentration avec d’autres distractions. Et les résultats sont là…