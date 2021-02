OL : Islam Slimani s'enflamme pour Rayan Cherki

La suite après cette publicité

Arrivé cet hiver libre à l'Olympique Lyonnais, Islam Slimani (32 ans) prend ses marques au sein d'un groupe où son expérience, sa bonne humeur et son talent sont appréciés. Interrogé par le site olympique-et-lyonnais, l'Algérien a évoqué ses premiers pas entre Rhône et Saône, révélant notamment que Rayan Cherki lui avait tapé dans l'oeil.

«Il a beaucoup de talent, j'ai rarement vu un joueur de 17 ans avec ce talent-là. Maintenant, Rayan, il faut qu'il comprenne qu'il doit travailler. On le sait, le talent seul ne suffit pas. Si tu as le talent et le travail, tu peux aller encore plus loin. Il a 17 ans, il ne faut pas lui mettre trop de pression. Je le répète, il doit travailler et il faut lui donner de la confiance». Le joueur né en 2003 appréciera.