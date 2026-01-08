Premier League : Arsenal se casse les dents sur Liverpool et manque le coche

Alors que ses rivaux Manchester City et Aston Villa avaient craqué hier contre Brighton (1-1) et Crystal Palace (0-0), Arsenal pouvait assommer un peu plus la Premier League et prendre huit points d’avance sur ses poursuivants. Les Gunners recevaient ainsi Liverpool (4e) qui voulait consolider sa présence dans le top 4. L’équipe de Mikel Arteta optait ainsi pour un 4-3-3 avec David Raya dans les buts derrière Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Piero Hincapié. Martin Zubimendi était placé en sentinelle auprès de Martin Odegaard et Declan Rice. Bukayo Saka et Leandro Trossard épaulaient Viktor Gyökeres en attaque. Les Reds misaient sur un 4-2-3-1 avec Alison Becker comme dernier rempart. Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Piero Hincapié formaient la défense derrière un double pivot Ryan Gravenberch - Alexis Mac Allister. Seul en pointe, Cody Gakpo était soutenu par Jeremy Frimpong, Dominik Szoboszlai et Florian Wirtz.

Sous la pluie battante de Londres, on aurait pu s’attendre à du spectacle, d’autant que Liverpool a été la seule équipe avec Aston Villa à dominer Arsenal depuis le début de la saison. Les Reds l’avaient emporté 1-0 lors du match aller. Et cette fois, le match avait du mal à s’emballer. Prenant le contrôle du ballon et s’installant dans le camp adverse, Arsenal utilisait les ailes pour envoyer des centres, mais ne parvenait pas à surprendre une équipe de Liverpool bien en place. Bukayo Saka plaçait la première banderille côté droit devant la surface des Reds, mais cela manquait de puissance pour surprendre Alisson Becker (18e). Arsenal gênait grâce à son pressing la relance des Liverpool et cela s’accentuait. Mais les Reds parvenaient à s’en sortir par deux fois avec cette frappe croisée de Ryan Gravenberch qui était contrée (25e) et surtout sur une mauvaise relance de David Raya sur Conor Bradley dont le lob allait mourir sur la barre transversale (27e).

Liverpool a fait plus que résister à Arsenal

Arsenal insistait encore un peu avant la pause, mais ni Leandro Trossard (36e), ni Bukayo Saka (44e) ne trouvait le cadre tandis que la reprise de Declan Rice était écrasée et cela profitait à Alisson Becker. Un score de parité à la pause et un choc qui semblait accoucher d’une souris. En seconde période, le rythme ne parvenait pas à décoller et cela profitait à Liverpool. De plus en plus offensifs, les Reds sortaient de leur camp pour occuper la moitié de terrain adverse. L’équipe d’Arne Slot était guidée par un Dominik Szoboszlai remuant, mais dont le coup franc passait au-dessus du cadre (62e) avant d’être contré sur une frappe lointaine (63e). Le Hongrois se mettait ensuite en évidence d’une demi-volée qui passait au-dessus du but de David Raya (76e).

Imprécis, Liverpool avait au moins le mérite de tenter tandis qu’Arsenal semblait souffrir physiquement face à un adversaire déterminé à l’emporter. Les Gunners ne cessaient de perdre le fil et avaient du mal à reconnecter au moment d’attaquer, ce qui donnait beaucoup d’imprécisions. Sur coup franc, Dominik Szoboszlai se rapprochait, mais son tir puissant à 25 mètres des cages passait juste au-dessus du but de David Raya (82e). Arsenal réagissait seulement dans le temps additionnel mais la tête de Gabriel Jesus était captée par Alisson Becker (90e +1) et le portier brésilien s’interposait ensuite face à la frappe enroulée de Gabriel Martinelli (90e +1). Avec ce match nul 0-0, Arsenal reste leader avec 6 points d’avance sur Manchester City et Aston Villa. Liverpool conserve sa quatrième place et glane un précieux point mais a perdu Conor Bradley sûrement pour longtemps avec sa blessure en fin de match.