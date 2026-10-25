Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Manchester United : les supporters ont applaudi Carrick et hué leurs joueurs

Par Valentin Feuillette
1 min.
Les fans de Manchester United font entendre leur colère contre les Glazer à Old Trafford @Maxppp
Man United 0-3 Bournemouth

L’atmosphère devient de plus en plus pesante à Manchester United. Après la lourde défaite concédée à Old Trafford face à Bournemouth (0-3), les supporters des Red Devils ont fait passer un message clair à leur équipe. Au coup de sifflet final, Michael Carrick a été applaudi par une partie du public, alors que son avenir sur le banc mancunien apparaît de plus en plus incertain.

La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Mais le soutien affiché à l’entraîneur n’a pas été étendu à ses joueurs. Dès que Carrick a disparu dans le tunnel menant aux vestiaires, les applaudissements ont laissé place aux sifflets visant les Mancuniens. Un contraste saisissant qui illustre la colère grandissante des supporters, alors que Manchester United pointe à une inquiétante 16e place en Premier League, avant un rendez-vous déjà crucial face à Chelsea.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Michael Carrick

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Michael Carrick Michael Carrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier