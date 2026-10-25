Manchester United : les supporters ont applaudi Carrick et hué leurs joueurs

L’atmosphère devient de plus en plus pesante à Manchester United. Après la lourde défaite concédée à Old Trafford face à Bournemouth (0-3), les supporters des Red Devils ont fait passer un message clair à leur équipe. Au coup de sifflet final, Michael Carrick a été applaudi par une partie du public, alors que son avenir sur le banc mancunien apparaît de plus en plus incertain.

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Michael Carrick applaudi pour la dernière fois puis les joueurs sont hués dès qu’il disparait dans le tunnel. #MUFC https://t.co/AFeGOPM9vy — Manchester United (@MUnitedFR) October 25, 2026

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Mais le soutien affiché à l’entraîneur n’a pas été étendu à ses joueurs. Dès que Carrick a disparu dans le tunnel menant aux vestiaires, les applaudissements ont laissé place aux sifflets visant les Mancuniens. Un contraste saisissant qui illustre la colère grandissante des supporters, alors que Manchester United pointe à une inquiétante 16e place en Premier League, avant un rendez-vous déjà crucial face à Chelsea.