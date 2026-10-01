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Équipe de France : les mots de Zinédine Zidane sur l’affaire Mohamed Sanhadji

Par Matthieu Margueritte - Jordan Pardon
1 min.
Zinédine Zidane lors d'un entraînement de la France @Maxppp

Officier de sécurité de l’équipe de France pendant vingt ans (2006-2026), Mohamed Sanhadji a été mis en examen pour corruption, trafic d’influence, détournement de fonds publics ou encore escroquerie, début septembre. Ce dernier aurait notamment obtenu de plusieurs internationaux français plus de 300 000 euros entre 2020 et 2024, dont 120 000 euros de la part de Kylian Mbappé. Aujourd’hui, Sanhadji n’a plus le droit d’approcher la sélection dirigée par Zinédine Zidane, qui a été interrogé à ce sujet en conférence de presse ce jeudi.

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«Je ne suis pas content, c’est quelqu’un que je connais très bien, il y a des personnes qui s’occupent de ça et je ne peux pas parler de cette chose là. J’espère pour lui qu’il pourra se défendre, c’est tout ce que je lui souhaite, je retiens le positif de son histoire avec les Bleus.»

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