PSG : la nouvelle méthodologie de recrutement de Luis Campos

Nommé directeur sportif du PSG l’été dernier pour pallier au départ de Leonardo, Luis Campos a débarqué dans la capitale avec une toute autre approche que son prédécesseur. Le journal L’Équipe indique que le Portugais aurait constitué toute une équipe de recrutement afin de travailler le plus discrètement possible.

Pascal Sensibile, ancien scout de l’AS Rome et passé furtivement par Galatasaray en tant que directeur sportif, aurait ainsi été sollicité par Campos. Son rôle ? Superviser les joueurs en prêt et échanger de façon continue avec eux. Par la suite, un recruteur portugais et un espagnol ont également débarqué afin de dénicher de nouveaux joueurs, avec toujours la même ligne de conduite : rester discret dans les stades pour ne pas faire savoir que le PSG est bien présent.

