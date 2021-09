PSG : avec Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti et Lionel Messi contre Man City ?

Le onze du Paris Saint-Germain contre Manchester City commence à se dessiner. Alors que le club de la capitale n'est toujours pas épargné par les blessures, Mauricio Pochettino devraient bien retrouver Marco Verratti et Lionel Messi pour recevoir le Champion d'Angleterre. Et selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain italien devrait d'ailleurs être aligné d'entrée aux côtés d'Idrissa Gueye dans l'entre-jeu parisien. Incertaine pour ce choc, la Pulga avait repris l'entraînement collectif et devrait également débuter pour les retrouvailles avec son ancien entraîneur au Barça, Pep Guardiola.

La suite après cette publicité

Concernant le poste de gardien de but où la hiérarchie peine à s'établir entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino a souvent répété qu'il attendait les derniers états de forme pour trancher. Cependant, la presse italienne affirme que le portier de la Squadra Azzura débutera la rencontre alors que Keylor Navas avait été titularisé lors des deux dernières rencontres de L1 et en Ligue des champions, à Bruges (1-1). Le technicien argentin a donc déjà tranché.