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Coupe du Monde

Turquie : Arda Güler est amer après l’élimination de la CdM 2026

Par Tom Courel
1 min.
Arda Guler à Madrid @Maxppp

Après une saison blanche avec le Real Madrid, Arda Güler continue de s’enfoncer. En effet, le milieu offensif de la Casa Blanca est déjà éliminé de la Coupe du Monde 2026 avec sa sélection turque. Une déception immense pour le jeune joueur qui avait présenté ses excuses au peuple. Hier soir, les siens ont arraché trois points face aux USA (3-2), mais cela n’a pas changé la donne.

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À la fin de la rencontre, Güler est notamment revenu sur sa performance et celle de ses coéquipiers lors du Mondial. « Je n’ai pas bien joué ; aucun d’entre nous n’a bien joué. Quoi qu’ils disent, ils ont raison. Nous avons mal joué et nous avons été éliminés. J’espère que nous pourrons nous rattraper à partir de maintenant. On a dit que mon moral était bas avant le match ; je suis ouvert à la critique. Ils ont raison dans toutes les critiques », a-t-il indiqué aux médias. Un constat très amer…

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