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Liga

Barça : la date de retour de Rodri enfin connue

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Rodri avec le FC Barcelone @Maxppp

Touché face à Aston Villa en début de mois, Rodri a manqué au FC Barcelone, tout comme il manque à la sélection espagnole pendant cette trêve internationale. Et comme l’indique le quotidien Sport, il va encore falloir attendre un petit peu pour le revoir à l’œuvre sous la tunique blaugrana.

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Le média indique qu’il pourrait revenir le 2 décembre, à l’occasion d’un match de Liga au Camp Nou face à l’Atlético, avancé en raison de la Supercoupe d’Espagne. Une rencontre décisive pour les aspirations des deux équipes en championnat. Un mois d’absence au total pour Rodri donc…

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