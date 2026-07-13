Équipe de France : le nouveau chouchou des Bleus est connu

Arrivé en équipe de France à l’automne 2025, Jean-Philippe Mateta s’est rapidement imposé comme l’une des personnalités les plus appréciées du vestiaire des Bleus. Selon L’Équipe, l’attaquant de Crystal Palace, apparu à trois reprises depuis le début de la Coupe du Monde, s’est fait une place grâce à son humour, son autodérision et sa proximité avec le groupe. Régulièrement chambré par ses coéquipiers pour sa démarche, son maillot rentré dans le short ou encore ses réponses très courtes en conférence de presse, le joueur de 29 ans est devenu un véritable moteur de bonne humeur au sein de la sélection de Didier Deschamps.

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Mais son rôle ne se limite pas à l’ambiance du vestiaire. Toujours selon L’Équipe, Mateta a également surpris les cadres de l’équipe de France par ses qualités techniques. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et plusieurs de ses partenaires ne s’attendaient pas à voir un attaquant de son gabarit capable d’enchaîner dribbles, crochets courts et gestes techniques avec autant de facilité. Ses performances à l’entraînement ont convaincu le staff, qui voit en lui bien plus qu’un simple point d’appui offensif. Si Marcus Thuram conserve une longueur d’avance grâce à son expérience et à son profil, notamment en raison de sa capacité à attaquer la profondeur, Jean-Philippe Mateta s’est désormais installé comme une véritable option pour les Bleus à l’approche de la demi-finale face à l’Espagne.