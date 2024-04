PL : Aston Villa évite la défaite contre Brentford, West Ham et Newcastle restent dans la course à l’Europe

Après la victoire un peu plus tôt dans la journée de Manchester City contre Crystal Palace (4-2), la 32e journée de Premier League offrait un joli spectacle. Quatrième, Aston Villa pouvait reléguer Tottenham et Manchester United à respectivement 5 et 14 points (avec deux matches en plus) en cas de succès contre Brentord. Les joueurs d’Unai Emery débutaient fort avec un but d’Ollie Watkins juste avant la pause (39e) et un second pion au retour des vestiaires signé Morgan Rogers (46e). Alors que tout se déroulait bien pour les Villans, Brentford a passé la vitesse supérieure. Mathias Jorgensen a réduit l’écart (59e), avant que Bryan Mbeumo (61e) égalise. Médusé devant son public, le club de Birmingham a concédé de nouveau un but via Yoane Wissa (68e). Dos au mur, Aston Villa a toutefois su égaliser suite au doublé d’Ollie Watkins dans ce match dingue (81e). Accroché avec ce score de parité (3-3), Aston Villa manque le coche, mais parvient à récupérer tout de même un point.

Dans les autres rencontres, West Ham (7e) et Newcastle (8e) jouaient gros dans la course à l’Europe. Pourtant en difficulté contre Wolverhampton après le penalty transformé par Pablo Sarabia (33e), les hommes de David Moyes ont su inverser la donne grâce à Lucas Paqueta (73e) sur penalty et James Ward-Prowse sur un sublime corner rentrant (85e). En fin de match Max Kilman pensait arracher l’égalisation (90e +9) mais son but était refusé. Une victoire 2-1 qui arrange le club londonien qui met fin à une série de 4 matches sans victoire. De leur côté, les Magpies ont bataillé fort contre Fulham. Si Fabian Schär pensait donner la victoire à Newcastle, son but était refusé (75e). Mais ce n’était que partie remise avec le but en fin de partie de Bruno Guimarães (81e). Une courte victoire 1-0 pour la formation d’Eddie Howe qui se relance dans la course à l’Europe. Derrière dans la lutte pour le maintien, Everton a pris quatre longueurs d’avance sur la zone rouge en dominant le relégable Burnley (1-0) après un pion de Dominic Calvert-Lewin (45e +2). Reversant Bournemouth (2-1), le premier relégable Luton Town revient de son côté à hauteur de Nottingham Forest.

