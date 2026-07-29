OL : Mathieu Louis-Jean annonce de nouvelles arrivées

Ce mercredi, c’était grise mine pour l’Olympique Lyonnais avec une défaite 4-0 face au Real Betis Balompié. Cela arrive à six jours de la reprise de la Ligue des Champions avec un duel contre le Sparta Prague. Directeur sportif des Gones, Mathieu Louis-Jean a demandé sur OL TV aux joueurs de se remobiliser et a tiré la sonnette d’alarme comme le coach Paulo Fonseca : «on a un match important mardi, c’est l’apprentissage, il faudra se remettre en selle. On a manqué d’agressivité, le match de ce soir était décevant, mais il ne faut pas tout jeter dans cette préparation et on aura des retours de certains cadres pour mardi. L’objectif sera d’être meilleur mardi contre le Sparta pour une grande bataille.»

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Le dirigeant rhodanien a également fait le point sur le mercato en revenant sur l’arrivée de Loïs Openda en prêt et sur les prochains mouvements : «très satisfait de la venue d’Openda, c’était notre dossier prioritaire. Les discussions ont été longues avec la Juventus, on est très content qu’il nous rejoigne. Il va y avoir quelques départs et quelques arrivées. On a été actif rapidement avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, mais on va continuer à travailler.»