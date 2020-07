OM : André Villas-Boas annonce la couleur pour le mercato

Lorsque les médias lui tendent leurs micros, André Villas-Boas en profite souvent pour faire passer ses messages. Un procédé qu’il maîtrise parfaitement depuis qu’il est à l’Olympique de Marseille. Obligé de composer avec une direction restreinte dans sa marge de manœuvre financière, le Portugais a plusieurs fois mis ses supérieurs dos au mur. Aujourd’hui, le climat semble apaisé entre AVB et sa direction. L’occasion pour le Lusitanien de préparer sereinement la saison 2020/2021 durant laquelle le club phocéen est attendu au tournant, notamment en Ligue des Champions.

Parti en stage au Portugal avec ses joueurs, Villas-Boas a profité d'un long entretien avec L’Équipe pour faire le point sur son cas personnel, mais pas seulement. Forcément, avec le retour de l’OM en Ligue des Champions, les supporters attendent de voir ce que va leur réserver leur club préféré pour le mercato. Pour le moment, Marseille a surtout prolongé plusieurs minots et Dimitri Payet, avant d’enrôler le jeune Pape Gueye. L’ex-Havrais ne sera sans doute pas le seul renfort. AVB a, en tout cas, confirmé que le défenseur du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi (21 ans) faisait bien partie de ses cibles.

AVB confirme pour Balerdi

« Oui, c'est un joueur qu'on a suivi l'année dernière, mais il a signé à Dortmund pour 16 millions d'euros. On a présenté quatre noms à Jacques-Henri et il en fait partie.(…) Mais on est prêts sur les trois autres dossiers, au cas où », a indiqué le Portugais. En parlant de liste, ce dernier a également confié que son listing de joueurs ciblés était bouclé et qu’il avait rajouté deux noms par rapport à la liste établie avec Andoni Zubizarreta, lorsque l’Espagnol était encore présent.

Ensuite, pour ce qui est du volet des départs, Villas-Boas a clairement fait savoir deux choses : il compte toujours sur Kevin Strootman et il faudra que ses meilleurs éléments (comme le défenseur Boubacar Kamara) aient une sacrée offre pour pouvoir plier bagage. « Pour moi, c'est plus facile d'être dans une position d'attente, et de regarder si les offres arrivent. On a besoin de ventes, mais j'attends. Les joueurs vont m'avertir si quelque chose se passe. Ce n'est pas le cas pour le moment. (…) Sauf s'il y a une excellente proposition, il n'y aura pas de départ. » Reste maintenant à savoir si le mercato offrira ou non des rebondissements.