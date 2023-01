Ligue 1 : Toulouse maîtrise Ajaccio, Monaco assure à Brest, Le Fée sauve Lorient à Angers

La suite après cette publicité

Les championnats européens sont plus que jamais relancés et la Coupe du Monde n’est plus qu’un lointain souvenir. La Ligue 1 a repris ses droits cette semaine avec désormais la 17ème journée. Avant l’affiche dorée du dimanche soir entre Lens et Paris, le traditionnel multi L1 faisait son grand retour avec quatre rencontres. Toulouse a fait chuter Ajaccio (2-0), tandis que Monaco a fait le plein de points face à Brest (1-0). Pourtant mené, Lorient a réussi à renouer avec la victoire à Angers (1-2). Nantes se contente du minimum vital contre Auxerre (1-0).

Une chose est certaine, les premières périodes n’étaient pas des plus passionnantes. A la pause, seul Angers était parvenu à ouvrir le score contre Lorient dans le sillage de Abdallah Sima (10e, 1-0). Du reste les compteurs restaient vierges sur les trois autres pelouses françaises de l’après-midi. Le FC Nantes, par des frappes de Ludovic Blas (15e, 43e) et une transversale d’Ignatius Ganago (33e), a bien dominé une équipe d’Auxerre qui peinait à offrir une animation offensive qualitative dans le premier acte. Même chose pour l’AS Monaco qui déroulait son jeu contre Brest avec douze frappes tentées à la pause et de belles occasions dans les pieds de Krépin Diatta (32e, 36e, 43e) et un poteau trouvé par Mohamed Camara (12e). Et au Stadium TFC, Farès Chaïbi a bien cru ouvrir le score mais son but a été annulé par la VAR (13e). Les Violets ont d’ailleurs dominé la première mi-temps mais sans parvenir à trouver la faille malgré des opportunités signées Ado Onaiwu de la tête (15e), Stijn Spierings (21e) et Brecht Dejaegere (24e).

Toulouse rassurant, Lorient de justesse

Pas de temps à perdre pour le Téfécé. Dès le retour des vestiaires, Rafael Ratão a permis à son équipe de prendre logiquement les devants contre Ajaccio (46e, 1-0). Le passeur devient buteur sur le second but toulousain avec une réalisation de Brecht Dejaegere (62e, 2-0). Chaïbi s’est vu refuser un autre but par la suite (69e). Peu de temps après, c’est Aleksandr Golovin qui a logiquement fait trembler les filets de Marco Bizot (54e, 1-0) pour la première fois de la rencontre afin de mettre Monaco dans le droit chemin. Du côté de La Beaujoire, Marcus Coco, entré en jeu, a débloqué la situation (74e, 1-0), lancé en profondeur par Ganago, pour mener contre Auxerre. Sans se montrer rassurant, Lorient est parvenu à égaliser grâce à un CSC de Abdallah Sima sur corner (79e, 1-1), avant qu’Enzo Le Fée endosse le costume de sauveur avec une frappe puissante (87e, 1-2).

Au classement, Brest (17ème), Auxerre (18ème) et Angers (20ème) continuent de s’enfoncer dans la zone rouge du championnat de France. Malgré la défaite, Ajaccio (16ème) reste aux portes de la relégation. Les Canaris font une bonne opération pour remonter à la 14ème place. Les Merlus grimpent à la 6ème position. Monaco (4ème) campe aux pieds du podium, tandis que Toulouse (12ème) maintient sa belle forme malgré la claque reçue au Vélodrome. En milieu de semaine prochaine, dans le cadre de la 18ème journée, Nantes accueillera l’OL, Auxerre ouvrira les portes de son Abbé-Deschamps à Toulouse. La Corse sera rythmée par le duel entre Ajaccio et Reims. Lorient tentera de reprendre des points en Bretagne contre Monaco. Angers ira au Parc des Princes défier le PSG. Brest jouera chez lui contre Lille.