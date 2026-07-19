Atlético de Madrid : Julián Álvarez prêt à sécher l’entraînement

Dans quelques heures, Julián Álvarez disputera sa deuxième finale de Coupe du Monde consécutive avec l’Argentine, face à l’Espagne. L’attaquant de l’Atlético de Madrid, en difficulté durant cette édition 2026 comparé à celle de 2022, est également engagé dans un énorme bras de fer avec le club colchonero afin de forcer son départ vers le FC Barcelone. Malgré l’intérêt assumé du club catalan et le souhait du principal intéressé de rejoindre la bande à Hansi Flick, l’Atlético de Madrid s’est montré très clair, via son directeur général cette semaine : aucun départ n’est prévu et Julián Álvarez portera la tunique rouge et blanche la saison prochaine.

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Une sortie médiatique qui n’a pas du tout plu au camp de l’ancien avant-centre de River Plate. Selon ESPN Argentina, le clan Álvarez est furieux contre l’Atlético, estimant que cette prise de parole arrive au mauvais moment, alors que le joueur de 26 ans se prépare à disputer la finale de la Coupe du Monde. La rupture entre les deux partis est actée. Selon certains échos, Álvarez est même prêt à ne pas se présenter à l’entraînement, à son retour du Mondial, tant que son club n’acceptera pas de le laisser partir.