Champion d’automne, sept victoires de suite…Le RC Lens est irrésistible en Ligue 1 !

Non, le RC Lens n’est pas qu’une attraction de quelques mois. 2025 ou 2026, les Artésiens enchaînent. Leader de Ligue 1 à la fin de l’année dernière, Lens ouvrait le bal des rencontres de l’élite ce vendredi pour le compte de la 17e journée de l’élite. Et, aidés par l’expulsion d’Emersonn en première période, les Artésiens ont déroulé à Toulouse. Dominateurs et froids de réalisme, les Sang et Or ont lancé leur année par une victoire précieuse face à un adversaire redoutable.

Un succès qui permet à Lens d’être champion d’automne à mi-saison. Une réalité encore inespérée il y a quelques mois avec l’arrivée de Pierre Sage sur le banc lensois. Auteur d’un travail remarquable, l’ancien entraîneur de Lyon a trouvé la bonne formule avec les pensionnaires de Bollaert et restent sur sept victoires de rang dans l’élite. Un bilan impressionnant qui fait naturellement des coéquipiers de Matthieu Udol des courtisans au titre en Ligue 1 cette saison. Avec provisoirement quatre points d’avance sur le PSG et huit sur l’OM, Lens commence à croire dur comme fer à ce rêve.

L’espoir de titre fait rêver le RC Lens

Comme l’a indiqué Adrien Thomasson, seul meilleur passeur de l’élite avec sept caviars, après la rencontre au micro de Ligue 1+, les joueurs lensois commencent de plus en plus à croire au titre : «le titre de champion d’automne ? C’est symbolique. Être premier à la fin de la phase aller ne garantit rien en fin de saison. On est très content d’être à cette place. On ne l’aurait pas imaginé en début de saison. Ça récompense tout un travail efectué depuis el début de saison. Il va falloir faire preuve d’humilité, le championnat est encore très long. Il y a encore des matchs difficiles. Tous les adversaires auront à coeur de nous battre. A nous de conserver ce même état d’esprit. On ambitionne chaque match pour l’emporter. On sait qu’avoir 8 jours de coupure ce n’est pas évident, surtout au niveau du rythme. Mais cette place de leader nous tient à cœur.»

Une ambition farouche des joueurs artésiens qui n’atteint pas forcément Pierre Sage. Après la rencontre, le technicien de 46 ans s’est voulu plus mesuré sur ces espérances de titre en fin de saison : «le titre qui est revenu à 8 équipes sur 10 champions d’automne ? Ça m’inspire pas mal. Il y a deux mauvais élèves. Lille, Monaco, ce sont de grands clubs. Si on veut devenir un grand club, il faut qu’on suive la bonne marche. On relève le challenge, même si c’est un titre honorifique. On ne pourra pas enlever ça aux joueurs. Ça prouve que le chemin compte. On a un total de 52 points à atteindre pour envisager des choses très positives sur la fin de saison.» Il ne manque plus que quatre victoires aux Artésiens pour atteindre cette barre des 52 points.