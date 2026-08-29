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Ligue 1

L’OM suit de près Oliver Braude

Par Maxime Barbaud
1 min.
Oliver Braude, le latéral de Heerenveen @Maxppp

« Même si on vend un joueur, on n’aura pas le droit d’enregistrer une arrivée. » La déclaration de Grégory Lorenzi sur la situation de l’OM a jeté un froid sur cette fin de mercato. Alors que des discussions sur des possibles départs pour Paixao (Sunderland) et Balerdi (Roma) se poursuivent, la direction n’est pas certaine de pouvoir faire venir quelqu’un avant le 1er septembre.

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Il y a de quoi être inquiet mais cela n’empêche pas de prospecter en cas de bonne nouvelle. D’après le Leeuwarder Courant, média local aux Pays-Bas, Oliver Braude (22 ans) est suivi par les recruteurs phocéens. Il n’y a eu aucune négociation, précise le quotidien, d’autant que Heerenveen où le latéral droit norvégien est encore sous contrat pour un an (en plus d’une option de prolongation d’une saison) souhaite le conserver.

Pub. le - MAJ le
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