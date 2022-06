EdF : N'Golo Kanté restera en tribunes en Croatie

La suite après cette publicité

Ce lundi, l'équipe de France tentera de décrocher ses premiers points dans cette Ligue des Nations 2023 en Croatie (20h45). Après leur revers contre le Danemark (1-2), ayant mis fin à une série de 34 matchs sans défaite (l'élimination aux tirs au but, contre la Suisse à l'Euro 2020, n'étant pas comptabilisée comme une défaite dans les statistiques), les Bleus veulent réenclencher une dynamique positive à Split.

Pour ce faire, Didier Deschamps devrait revenir à un schéma de jeu composé d'une ligne de 4 défenseurs, et non plus de trois centraux comme ces dernières semaines. Et si de nombreux changements sont attendus dans le XI de départ, N'Golo Kanté restera lui en tribunes contre les Vatreni. Le milieu de Chelsea, titulaire vendredi au Stade de France, ne fait pas partie des 23 noms couchés par DD sur la feuille de match transmise à l'UEFA, comme annoncé par RMC Sport.